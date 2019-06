Reggio Calabria: cerimonia conclusiva del Progetto Legalità e Merito

5 Giugno 2019 12:55

Reggio Calabria: nel corso della Cerimonia sono stati presentati i lavori delle scuole aderenti al progetto, tra le quali il Liceo Classico “T. Campanella”

Lunedì 3 giugno, presso l’Aula Magna “Mario Arcelli” della sede Luiss di Viale Pola, si è tenuta la Cerimonia conclusiva del Progetto Legalità e Merito. Nel corso della Cerimonia sono stati presentati i lavori delle scuole aderenti al progetto, tra le quali il Liceo Classico “T. Campanella”, unica scuola della Calabria, e premiati i progetti migliori. L’università LUISS ha messo a disposizione, inoltre, 21 borse di studio per gli studenti degli Istituti Scolastici Superiori di tutta Italia per frequentare le Luiss Summer School. Per il Liceo Campanella la borsa di studio è stata assegnata all’allieva della IV B Valeria Lionte Alla cerimonia sono intervenuti: Emma Marcegaglia, Presidente Luiss, Paola Severino, Vice Presidente Luiss, Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia, Giovanna Boda, Direttore Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Federico Cafiero de Raho, Procuratore Nazionale Antimafia e Raffaele Cantone, Presidente ANAC. All’evento ha preso parte il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che, in seguito al suo intervento, ha premiato i gruppo classificati al primo, secondo e terzo posto.

Valuta questo articolo