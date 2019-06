Reggio Calabria, Caracciolo (FI) sul Campo di Ciccarello: “troppe le promesse disattese”

22 Giugno 2019 09:59

Reggio Calabria, Caracciolo (FI) sul Campo di Ciccarello: “a distanza di un anno i lavori sono fermi e altro che cronoprogramma rispettato”

“Circa un anno fa il Sindaco Falcomatà dichiarava che i lavori del campo di Ciccarello sarebbero terminati per fine anno 2018. Lo dichiarava durante un sopralluogo della struttura, rappresentando che ben presto sarebbero state ultimate le tribune e il campo sintetico. La smentita è nei fatti. A distanza di un anno i lavori sono fermi e altro che cronoprogramma rispettato! La dimostrazione dell’ennesimo fallimento di una Amministrazione che ha pensato in questi anni solo a riempire la Città di slogan vuoti nei fatti che si infrangono fragilmente nell’assenza di manutenzione e nella sporcizia che governa la Città”, è quanto scrive in una nota Mary Caracciolo, capogruppo di Forza Italia. “Il Campo di Ciccarello è un luogo caro per i cittadini reggini, e potrebbe rappresentare un volano per l’intero quartiere di Modena – Ciccarello che oggi, come del resto l’intera città, non è stato valorizzato dall’Amministrazione Falcomatà. È una struttura ormai nota solo alle testate giornalistiche e per questo ci auguriamo una imminente ripresa dei lavori e chiederò una apposita Commissione al fine di avere gli adeguati riscontri. Lo sport può consentire la trasmissione di valori importanti e il Comune deve fare di tutto affinché ciò si possa realizzare nei fatti e non solo con le solite chiacchiere”, conclude.

