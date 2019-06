17 Giugno 2019 23:00

A Reggio Calabria il Campionato Italiano Giovanile di Dama Italiana che si svolgerà dal 28 al 30 giugno nella prestigiosa struttura del Circolo Tennis “R. Polimeni”

Per il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana Dama ha assegnato alla città di Reggio Calabria l’organizzazione del Campionato Italiano Giovanile di Dama Italiana che si svolgerà dal 28 al 30 giugno nella prestigiosa struttura del Circolo Tennis “R. Polimeni” di Reggio Calabria. Alla competizione parteciperanno i migliori 56 damisti provenienti da tutta Italia, precedentemente selezionati dalla FID in base ai risultati ottenuti nella stagione agonistica 2018/2019. I giovani damisti saranno suddivisi nelle categorie Juniores, Cadetti, Mini Cadetti e Speranze in base alla loro data di nascita. Sono previsti dall’organizzatore Ing, Giorgio Ghittoni, delegato regionale FID l’arrivo nella nostra città di oltre cento persone tra giocatori, accompagnatori ufficiali, arbitri e familiari. Per quest’ultimi l’organizzazione ha previsto, nei giorni delle gare, oltre ad un giro della nostra città con tappe al Museo della Magna Grecia e del Castello Aragonese una escursione per visitare Gambarie e Scilla. Ben rappresentata sarà la nostra Regione che vanta ben tre campioni italiani, Domenico Fabbricatore , campione italiano categoria Juniores, Vincenzo Sgrò, campione Italiano categoria cadetti, Ludovica Amaretti, campionessa italiana femminile. Nella speranza della riconferma dei nostri giovani campioni e nella affermazione delle nuove leve che si sono formate in quest’ultimo anno non possiamo che augur a tutti un grande in bocca al lupo.

