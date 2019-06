Reggio Calabria: domani la manifestazione nazionale unitaria dei sindacati, in 3 mila dalla Campania

21 Giugno 2019 08:46

In 3 mila partiranno dalla Campania per la manifestazione nazionale di Reggio Calabria dei sindacati che partirà da Piazza De Nava e si concluderà a Piazza Duomo.

“A Reggio Calabria sarà una grande manifestazione unitaria per il Mezzogiorno che si innesta in un percorso gia’ avviato da tempo con Cisl e Uil per chiedere al governo di mettere al centro delle scelte politiche questo tema che deve diventare una questione nazionale. I dati di Bankitalia ed Istat sono drammatici, ma non ci meravigliano dal momento che i segnali arrivati in questi mesi erano seri. Siamo di fronte ad un indebolimento economico e sociale, la povertà della Campania è al di sopra media nazionale e, purtroppo, continua a crescere. Su questi fronti, l’azione del sindacato unitario campano darà un contributo determinante con l’obiettivo di portare a ragionare governo e Regione sulla necessita’ di fare accordi, perchè se non c’e’ confronto non si va da nessuna parte. I recenti scioperi messi in campo dagli edili, dai pensionati, dai lavoratori del pubblico impiego e dai metalmeccanici ci dicono che bisogna individuare politiche e strategie di sviluppo. La tappa di sabato a Reggio non rappresenta un punto d’approdo: se in autunno non ci saranno segnali siamo pronti ad aprire un doppio fronte con Regione e Governo“. Queste le parole del segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci, in occasione della conferenza stampa di presentazione della manifestazione unitaria di Cgil Cisl Uil, che si terrà il 22 giugno, a Reggio.

Per la segretaria generale Cisl Campania, Doriana Buonavita: “il 22 giugno non è un punto di arrivo, la mobilitazione del sindacato continuera’ affinche’ il governo metta al centro della sua agenda lavoro e sviluppo in Campania e nel Mezzogiorno. Non siamo contro questo governo ma a favore di lavoratori, pensionati e cittadini. Abbiamo bisogno di risposte e fatti concreti partendo da dati reali. Siamo la regione con il piu’ alto tasso di disoccupazione in Europa e non possiamo più consentirci che i nostri giovani vadano via. Qualcuno deve farsene carico. Il ritrovarsi insieme, in maniera unitaria è un valore da sottolineare per gridare forte che la Campania e il Mezzogiorno non hanno bisogno di politiche assistenziali ma di interventi strutturali per il lavoro e la crescita, di politiche orientate alla lotta all’evasione, riforma fiscale a partire dal cuneo fiscale, autonomia differenziata e formazione”.

“Quella a Reggio- ha dichiarato il segretario generale Uil Campania, Giovanni Sgambati – non sarà una manifestazione dei meridionali per il Meridione, ma e’ una mobilitazione nazionale di tutti i lavoratori italiani convinti che senza il rilancio del Sud il Paese non cresce e non e’ competitivo. É dal 1972 che non si realizza una mobilitazione nazionale in Calabria, nel profondo Sud, una delle terre più fragili del Mezzogiorno. Dalla Campania partiranno 32 bus con i nostri lavoratori, lavoratrici, giovani e pensionati. In Campania – ha ricordato Sgambati – il rallentamento economico ha aperto nuove crisi, nuove vertenze, in un territorio mai realmente uscito dalla crisi del 2008. Il governo, la Regione Campania, devono confrontarsi coi Sindacati, ma soprattutto devono prendere decisioni serie, responsabili se si vuole davvero rilanciare l’economia e l’occupazione al Sud, passando per gli investimenti pubblici e privati, per le infrastrutture, per una pubblica amministrazione funzionante, per la sicurezza e la legalità sui territori passando per una reale politica industriale. Il Mezzogiorno – ha concluso – diventi priorita’ per questo governo e per il Paese”.

In 3 mila partiranno dalla Campania per la manifestazione nazionale di Reggio Calabria dei sindacati che partirà da Piazza De Nava e si concluderà a Piazza Duomo.

Valuta questo articolo