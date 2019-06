Reggio Calabria: innovativo sistema “fai da te” per segnalare le buche

15 Giugno 2019 17:27

Reggio Calabria, ennesima voragine in città: innovativo sistema di segnalazione voragini in via Vecchio Cimitero

Reggio Calabria è una città di campioni per fantasia e ingegno. Visto le ormai pessime condizioni in cui è ridotto gran parte dell’asfalto della città, conviene adeguarsi e arrangiarsi con dei rimedi “fai da te”. E così accade che in via Vecchio Cimitero una bella buca viene segnalata con una pianta, piazzata nel bel mezzo della carreggiata, il tutto abbellito con una fettuccia, fissata in più punti (compresa un’abitazione privata) per ostruire il passaggio. Che dire: un nuovo e innovativo sistema di segnalazione buche!

