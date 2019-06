Reggio Calabria, una madre risponde a Bellantonio: “mio figlio è dovuto andare all’estero per non perdere la dignità”

30 Giugno 2019 18:19

In merito agli effetti collaterali della movida a Reggio Calabria, riceviamo e pubblichiamo di seguito la lettera aperta inviata a StrettoWeb da una nostra lettrice, in risposta al gestore di un lido cittadino:

Egregio Signor Bellantone, sono la madre di un ragazzo meraviglioso, onesto e leale, gran lavoratore che adora il settore ristorazione e in soli 4 anni è diventato manager (sarebbe direttore) di uno dei ristoranti storici di S.Giulien in Malta.

Ho letto la sua lettera e le proibisco di offendere i ragazzi che hanno lasciato questa citta’ non vigliaccamente come lei scioccamente e vilmente sostiene, (perché non puo’ non sapere come vanno qui le cose) ma semplicemente perché stanchi di essere sfruttati, sottopagati, non registrati e “usati” al bisogno. Sono la madre di uno di questi ragazzi che onorevolmente ha scelto un’altra nazione poiché qui è stato sfruttato dai suoi colleghi locali (e non uno)… persino le mance, quando consistenti, gli sono state negate dall’ “imprenditore” (in questo caso “prenditore”); ha lavorato con contratti a tempo ridotto mentre poi gli si imponeva di fatto il tempo pieno; nessuna tredicesima mai e nemmeno buonuscita! Gli si chiedeva persino la spesa per la “cucina” o l‘acqua minerale per il bar…E poi ne pretendono anche la pulizia dei bagni!!!!! Si rende conto? Nel settore alimentare tutto ciò!!! E vede, così è quasi ovunque da noi, perché le leggi non vi “purgano” e gli “amici” vi avvisano dei controlli! Ed è inutile scrivere che non è così: tutti sappiamo com’è’. Altro caso: padre di famiglia con 2 bimbi a carico di cui uno affetto da autismo di serio grado. Licenziato da ditta in cui lavorava per chiusura della stessa, inizia a lavorare in nero in altra ditta per mesi di prova, alla fine del periodo il proprietario gli dice che gente del luogo gli ha imposto altra persona da assumere!!! Adesso quindi, fossi in lei, chiederei scusa per il “vigliaccamente” ai nostri giovani che rifiutano di farsi mantenere dalle famiglie, e si trasferiscono all’estero per dignità, cosa di cui gentaglia come molti dei suoi colleghi, no ne conosce il significato. Voglio credere che lei ha fin qui vissuto bendato e con i paraorecchie, per non sapere queste cose”.

Milena