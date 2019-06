Reggio Calabria: bandiera italiana di Piazza Garibaldi ridotta ad uno straccio [FOTO]

18 Giugno 2019 14:54

Bandiera italiana di Piazza Garibaldi ridotta ad uno straccio a Reggio Calabria, la foto

E’ rovinata e ridotta ad uno straccio la bandiera italiana di Piazza Garibaldi a Reggio Calabria. Come si evince dalla foto in evidenza, il vessillo è irriconoscibile e non si distinguono nemmeno i colori tipici italiani.

