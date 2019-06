Reggio Calabria: a Bagnara la 2ª edizione della manifestazione dedicata al mare “Stretto Slow-Correnti sostenibili”

25 Giugno 2019 10:25

Slow Food Reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, ha organizzato la 2ª edizione della manifestazione dedicata al mare “Stretto Slow-Correnti sostenibili”

“Ognuno di noi, in forme diverse, può dare il proprio contributo per disegnare un futuro migliore, preservare la bellezza del pianeta e dare valore a quello che conta!” Slow Food Reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, ha organizzato

la 2ª edizione della manifestazione dedicata al mare “Stretto Slow-Correnti sostenibili”, che avrà luogo giovedì 27 giugno nella cittadina tirrenica affacciata sullo Stretto di Messina. Organizzata in collaborazione con Legambiente, Coordinamento per l’ambiente e Worldrice

onlus, la manifestazione è finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi della tutela dell’ambiente marino e delle sue risorse. Si comincerà alle 8.30 del mattino sul tratto di spiaggia adiacente al Porto Turistico con: operazione spiaggia pulita. Pulizia di un tratto di spiaggia in collaborazione con i giovani migranti del progetto “Artefici del nostro futuro, sulle orme di Giovanni Battista Scalabrini” – Coop. Demetra (RC).

Per poi darsi appuntamento alle 17.30 presso la Sala del Consiglio Comunale a piazza Matteotti per la proiezione del documetantio “A plastic Ocean” (21’), che esplora il fragile stato dei nostri Oceani e rivela l’allarmante verità sulle conseguenze del nostro stile di vita “mono-uso”. A seguire, un confronto a più voci con ricercatori, scienziati, ambientalisti, volontari e istituzioni, per individuare quali azioni intraprendere a favore della salvaguardia del mare, partendo dal presupposto che non basta riciclare, bisogna ridurre l’utilizzo della plastica.

Intervengono:

Gregorio G. Frosina, sindaco di Bagnara Calabra; Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città Metropolitana; Silvio Greco, biologo marino e presidente Comitato Scientifico di Slow Fish; Nuccio Barillà, Legambiente; Arianna Liconti, ecologa marina; Maria Denaro, Caretta Calabria Conservation; Saro Gugliotta, Slow Food Sicilia; Cristina Ciccone, consigliere nazionale Slow Food. Si conclude con la consueta convivialità slow, una degustazione di “pesce di stagione”.

Valuta questo articolo