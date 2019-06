Reggio Calabria: ecco le attività estive dell’associazione Attendiamoci ONLUS

20 Giugno 2019 17:03

Reggio Calabria: anche quest’anno l’Associazione Attendiamoci ONLUS prova a dare contenuti e alternative all’estate dei giovani, proponendo un ampio ventaglio di attività e servizi

Anche quest’anno l’Associazione Attendiamoci ONLUS prova a dare contenuti e alternative all’estate dei giovani, proponendo un ampio ventaglio di attività e servizi. Parte tutto dal Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla criminalità organizzata, dove venerdì 21 Giugno si svolgerà la presentazione alla cittadinanza delle iniziative da avviare nella stagione estiva. Ed è proprio il Villaggio dei Giovani uno dei teatri principali delle consuete esperienze residenziali a beneficio dei ragazzi dai 13 ai 18 anni e degli studenti universitari. Oggi più che mai c’è bisogno di contatti reali, di condivisione di tempo e non di post, di sguardi e non di like: un team di animatori e formatori sono pronti ad accogliere ragazzi dai 13 ai 18 anni che dal 25 al 28 Giugno vorranno sperimentare la bellezza unica della residenzialità condivisa, per di più da svolgere in un bene confiscato dall’alto valore simbolico. E per i ragazzi sopra i 18 anni? Dal 22 al 28 Luglio si svolgerà il campo “Credo quindi vedo. La forza attrattiva della visione invisibile” che coinvolgerà in maniera particolare gli studenti fuori sede e quei giovani che hanno voglia di mettersi in gioco dando alla propria estate un pizzico di contenuto in più. Non solo campi, ma anche musica e divertimento. Sabato 29 Giugno, alle ore 20:15, al Villaggio dei Giovani avrà luogo una particolarissima cena gourmet di beneficenza “L’Appetito Vien Donando!” ideata grazie alla collaborazione di chef volontari che metteranno a servizio la loro passione e competenza. A luglio ed agosto sono in programma i Live@Village, eventi in cui dare spazio a band emergenti per serate musicali. Da venerdì 26 a domenica 28 Luglio avrà luogo la quarta edizione di “Scirocco Games – mafia fuorigioco”, torneo a squadre articolato in una serie di giochi e attività ludiche da svolgere sulla spiaggia antistante il bene confiscato; una competizione amichevole tra tutte le associazioni impegnate attivamente sul territorio, le forze dell’ordine e le varie organizzazioni che operano, in differenti modi, per portare avanti ed affermare i principi di legalità e cittadinanza attiva. A Gambarie d’Aspromonte, sede di altri due beni confiscati gestiti da Attendiamoci, sono in programma ad agosto una serata di animazione teatrale ed una conferenza sul valore simbolico della montagna. Dulcis in fundo, Attendiamoci ONLUS arricchirà l’offerta di proposte mettendo in gioco le Officine del Lavoro a Motta San Giovanni all’interno del complesso residenziale “Condominio Porto Sant’Elia” dove sono in programmazione una serie di attività formative, laboratoriali ed aggregative day by day. Appuntamento quindi al 21 giugno al Villaggio dei Giovani, per la presentazione ufficiale delle attività e per dare il benvenuto a questa nuova estate reggina…con l’augurio che sia un’estate piena, divertente, mai noioisa, dove cogliere – ancora – nel solito, l’insolito.

