Reggio Calabria: domani la manifestazione nazionale dei sindacati, cambiano orari e percorsi delle linee Atam [INFO e DETTAGLI]

21 Giugno 2019 10:06

Reggio Calabria, domani la manifestazione nazionale dei sindacati: gli orari e i percorsi dei bus Atam, dalle ore 07.00 alle ore 13.00, subiranno limitazioni

Atam informa che sabato 22 giugno dalle ore 07.00 alle ore 13.00, in occasione della manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL, giusta ordinanza comunale n. 388/2019, saranno chiuse al traffico diverse vie del centro cittadino di Reggio Calabria tra Piazza De Nava e Piazza Garibaldi, inclusa la Via San Francesco da Paola e la Via Marina Alta. Pertanto, gli orari e i percorsi dei bus ATAM, dalle ore 07.00 alle ore 13.00, subiranno le seguenti limitazioni:

Gli autobus delle linee dirette a Sud, (10, 11, 15, 16, 19, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122) partiranno dall’Argine Calopinace dirette ai rispettivi capolinea;

Gli autobus delle linee dirette a Nord, (A, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 119) partiranno dal Terminal Libertà dirette ai rispettivi capolinea;

Gli autobus delle linee 6, 123, 124 partiranno dal Calopinace e seguiranno il percorso per Via S. Anna – Via Spirito Santo – Via Figurella – Condera – consuete destinazioni;

Gli autobus delle linee 27 e 28 partiranno dall’Aeroporto e limiteranno il percorso all’argine Calopinace;

Gli autobus delle linee 7 e 7C partiranno dall’Eremo, transitano da Salita Zerbi (solo in direzione Monte-Mare) e limiteranno il percorso al Terminal Libertà;

Gli autobus delle linee 17 saranno limitati al Terminal Libertà.

In generale tutte le linee potranno essere soggette a ritardi, ulteriori variazioni e/o limitazioni al momento non preventivabili.

Valuta questo articolo