Reggio Calabria: si è costituita l’Associazione di volontariato “Proreg”

17 Giugno 2019 23:14

Si è costituita l’Associazione di volontariato, apartitica e democratica, “pro Reggio Calabria” denominata “Proreg”

Si è costituita l’Associazione di volontariato, apartitica e democratica, “pro Reggio Calabria” denominata “PROREG”. La volontà di costituire l’Associazione “PROREG” è derivata dall’esigenza di tutelare e garantire i diritti dei cittadini, di migliorare e salvaguardare l’ambiente ed i beni urbani comuni, di promuovere attività solidaristiche. L’Associazione opera senza scopo di lucro e tra le sue finalità sono comprese il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l’accrescimento dei livelli di cittadinanza attiva, rilevando le problematiche cittadine e sociali e promuovendo iniziative ed attività per la risoluzione delle stesse. Inoltre, si prefigge di collaborare con l’Amministrazione comunale per garantire la pulizia e la cura dell’ambiente, la salvaguardia dei beni comuni urbani; di promuovere lo sviluppo e la riqualificazione di talune zone della città; di garantire la funzionalità dei servizi al cittadino; di promuovere attività d’interesse generale con finalità educative. Possono aderire, gratuitamente, all’Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo, ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. L’Associazione opererà secondo un programma annuale di attività e sarà da subito pronta e disponibile a recepire le proposte che i cittadini vorranno sottoporre alla sua attenzione.

Valuta questo articolo