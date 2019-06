28 Giugno 2019 14:55

Reggio Calabria: al via gli appuntamenti estivi del Parco Ecolandia. Stasera musica-teatro per ricordare Fabrizio De Andrè

L’appuntamento è per questa sera al Parco Ecolandia, sulla collina di Arghillà. Alle 20:45 nel magico scenario del teatro all’aperto, 14 artisti, tra musicisti ed attori, racconteranno ed interpreteranno la storia, la carriera musicale del grande Faber attraverso i brani che maggiormente ne rappresentano la poetica. “Come Un’anomalia. Vent’anni senza Fabrizio De André” è uno spettacolo teatrale-musicale di oltre venti canzoni, affidate a una interessante band di musicisti che ne hanno curato gli arrangiamenti. E poi, i testi recitati dagli attori della compagnia a fare da trait d’union e dare così coerenza teatrale all’insieme. Dopo l’esordio in teatro, con due sold out nella città di Catanzaro, quella di Reggio rappresenta il “battesimo” all’aperto di una produzione molto interessante, ed apre ad una nuova collaborazione tra il Parco Ecolandia ed altri soggetti che a vario titolo, svolgono attività culturali e di spettacolo sul territorio regionale, in una logica di vera condivisione ed unione. “Lo spettacolo non sarà un concerto di cover – sostengono gli autori – ma qualcosa d’altro e possibilmente di originale, che dal connubio tra la musica ed i testi recitati punta a mettere in luce la formidabile attualità di quello che De André ci ha lasciato, che non sono solo canzoni che hanno fatto storia ma è anche politica, insegnamenti, etica, visioni del mondo”. Lo spettacolo è prodotto da prodotto da Edizione Straordinaria-Compagnia del Teatro di MU.

Valuta questo articolo