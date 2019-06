5 Giugno 2019 10:38

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore riguardo il degrado presente a Catona

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo che testimoniano il degrado presente a piazza Matteotti a Catona, periferia nord di Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “la piazza doveva essere rifatta e rivalutata, ma versa in stato di degrado e abbandono per non parlare poi del lungomare che si appresta ad aprire i battenti con la stagione balneare in una città che si definisce Città Metropolitana. Un cittadino indignato”.

Valuta questo articolo