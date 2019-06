15 Giugno 2019 12:36

A Reggio Calabria la 7ª edizione di “Rock ‘n roll in the summer”. La presentazione dell’evento lunedì 17 giugno presso il locale “Interzone”

L’estate non inizia se non all’insegna del “Rock ‘n roll in the summer”! Il 22 giugno a Spazio Lupardine, sulla collina di Pentimele si rinnova l’appuntamento organizzato dall’associazione “Laboratori musicali” di Teresa Mascianà, per la VI edizione del “Rock’n’Roll in the Summer”. La parola d’ordine della manifestazione è: “Support Your local Bands”, lo slogan usato in tutto il mondo per fare spronare all’ascolto della musica emergente locale, quella che, per intenderci, non gode dei favori della potente industria discografica. Tutti i particolari dell’evento saranno svelati nel corso del cocktail di lunedì 17 giugno alle 19 presso il locale “Interzone”, in via Torrione n. 63.

