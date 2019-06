4 Giugno 2019 10:36

Reggio Calabria: il 6 giugno la serata finale della 1ª edizione di “Got Talent”, concorso per giovani talenti dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre”

Giovedì 6 giugno 2019 si svolgerà la serata finale della prima edizione di “Got Talent”, concorso per giovani talenti dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, organizzato dall’istituzione scolastica reggina. Lo spettacolo è in programma al Cine-teatro Odeon di Reggio Calabria con inizio alle ore 20.30. Si allega invito del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Carducci-V. da Feltre”, Rina Pasqualina Manganaro, per la serata.

Valuta questo articolo