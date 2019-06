Reggio Calabria: il 29 giugno l’inizio del Master in sessuologia clinica

19 Giugno 2019 12:19

Reggio Calabria: l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie promuove la prima edizione del Master in sessuologia clinica

L’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie promuove la prima edizione del Master in sessuologia clinica presso la sede di Reggio Calabria, sita in Corso Garibaldi 468. Il Master, aperto a psicologi e medici, ha come scopo quello di introdurre la disciplina e permettere la gestione di colloqui e interventi sessuologici. La formazione avverrà attraverso moduli teorici in e-learning e moduli formativi in aula. L’attività formativa pratica in aula è divisa in 5 week end di lezione (sabato e domenica). Il Master avrà inizio giorno 29 giugno ed è ancora possibile effettuare l’iscrizione. Per richiedere il programma didattico, le date ed avere maggiori informazioni scrivere a reggiocalabria@istitutopsicoterapie.com oppure chiamare il 3487249421.

