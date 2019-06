A Reggio Calabria il 2° Congresso Regionale dell’Associazione Italiana di Cardiologia Clinica, Preventiva e Riabilitativa

12 Giugno 2019 12:36

Reggio Calabria, l’unità Operativa di Riabilitazione Cardiologica dell’Ospedale Generale di Melito Porto Salvo ha organizzato il 2° Congresso Regionale AICPR (Associazione Italiana di Cardiologia Clinica, Preventiva e Riabilitativa)

L’unità Operativa di Riabilitazione Cardiologica dell’Ospedale Generale di Melito Porto Salvo ha organizzato il 2° Congresso Regionale AICPR (Associazione Italiana di Cardiologia Clinica, Preventiva e Riabilitativa) “Incontro di Riabilitazione Cardiologica e Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari” che si svolgerà presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria nei giorni di venerdì 14 giugno ore 14,00-18,45 e sabato 15 giugno ore 8,30-18,15. Il convegno ha ottenuto il patrocinio della Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria e dell’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro. La cardiologia riabilitativa e preventiva è uno strumento organizzativo strutturato che garantisce la continuità assistenziale dalla fase acuta a quella di stabilità/cronicità di forme diverse di cardiopatia e costituisce di fatto un ponte tra ospedale per acuti e medico di medicina generale. E’ consolidato che le malattie cardiovascolari sono la causa principale di morte in tutti i paesi del mondo occidentale, inclusa l’Italia, ma anche la causa più frequente di disabilità (con conseguente perdita di produttività in una popolazione spesso ancora in età lavorativa) che assorbono cospicue risorse al sistema sanitario nazionale (ospedalizzazioni, spesa farmaceutica, prestazioni ambulatoriali). L’intervento multidisciplinare che la cardiologia riabilitativa offre, rappresenta il modello più efficace di prevenzione secondaria con riduzione sia del tasso di mortalità successiva ad un evento acuto che della disabilità, migliorando la qualità della vita. Il congresso Regionale AICPR sezione Calabria anche in questa seconda edizione affronterà diverse tematiche clinico-scientifiche e organizzativo-gestionali. Articolato in più sessioni spazierà dalla prevenzione cardiovascolare secondaria alla riabilitazione post interventi di cardiochirurgia di diverso tipo. Si tratteranno anche tematiche legate alla complessità di gestione della comorbilità e del compenso cardiometabolico e dei nuovi trattamenti farmacologici. La parte ultima del convegno tratterà il tema sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale ad un anno di applicazione della L. 24/2017. Presidente del Congresso è la dr.ssa Bruna Miserrafiti, Responsabile dell’U.O. di Riabilitazione Cardiologica dell’Ospedale di Melito Porto Salvo e delegata regionale AICPR Calabria. L’evento è stato accreditato con n. 13 crediti formativi per le figure professionali che operano nelle seguenti branche specialistiche: Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Fisiatria, Geriatria, Igiene e Medicina Preventiva, Malattia Metaboliche e Diabetologia, Medicina dello Sport, Medicina d’Urgenza, Medicina Generale, Medicina Interna, Radiologia. Possono partecipare ed ottenere crediti formativi anche le seguenti figure professionali: Infermieri, Fisioterapisti, Dietisti, Psicologi, Biologi, Farmacisti.

