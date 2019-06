Reggina, perchè Toscano non è ancora stato annunciato? Il punto sulla panchina

9 Giugno 2019 11:08

Reggina, Mimmo Toscano sta tenendo col fiato sospeso i tifosi amaranto, in attesa spasmodica dell’annuncio ufficiale del nuovo tecnico

La Reggina ha da tempo scelto colui il quale sarà il proprio condottiero per la prossima stagione in Serie C. Si tratta di Mimmo Toscano, tecnico esonerato da diversi mesi dalla Feralpisalò. Tutto sembra pronto dunque per rivedere Toscano in riva allo stretto, ma l’annuncio del nuovo tecnico tarda ad arrivare. I tifosi iniziano dunque a domandarsi i motivi di questo rallentamento. Toscano sta trattando una buonuscita con la Feralpisalò, club con il quale ha un contratto sino al 2020.

C’è un po’ di discrepanza tra le idee dell’allenatore e quelle del club bresciano in merito a tale buonuscita che porterebbe alla rescissione e permetterebbe al tecnico di tornare in amaranto. Una discrepanza che nei prossimi giorni potrebbe essere limata, mettendo fine alla querelle. Scienza intanto resta sullo sfondo, nel caso in cui Toscano non dovesse svincolarsi dalla Feralpisalò, sarebbe proprio lui l’alternativa prescelta da Taibi e Gallo. Di tratta però di un’ipotesi al momento remota, sembra infatti difficile che Toscano non trovi il modo di svincolarsi dal suo club, anche a costo di rinunciare alla suddetta buonuscita.

