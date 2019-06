Reggina, il nuovo allenatore sarà Mimmo Toscano: tutti i dettagli!

5 Giugno 2019 16:07

Mimmo Toscano si appresta a firmare un nuovo contratto con la Reggina, dopo aver vestito la maglia amaranto da calciatore, adesso siederà in panchina

Il nuovo allenatore della Reggina ha un nome ed un cognome. Dopo settimane di voci che si sono rincorse in merito alla panchina amaranto, si è giunti finalmente ad una conclusione. Il nuovo tecnico sarà Mimmo Toscano. L’ufficialità del ritorno in riva allo Stretto del reggino d.o.c. Toscano, arriverà però soltanto nella prossima settimana, dato che l’allenatore sta ancora discutendo la rescissione contrattuale con la Feralpisalò dopo l’esonero avvenuto un mese fa. Un passaggio obbligato data la scadenza del contratto nell’estate del 2020, una mera formalità che verrà presto risolta dopo un incontro con la società bresciana. Toscano si libererà dunque nei prossimi giorni dal contratto che lo lega alla Feralpisalò, dopodiché sarà libero di firmare con la Reggina. Il club amaranto durante la prossima settimana presenterà il nuovo allenatore a stampa e tifosi, adesso anche il calciomercato può partire, con la ricerca del tanto agognato bomber e non solo. Intanto il presidente Luca Gallo ha chiuso anche l’accordo con il nuovo responsabile del settore giovanile che sarà Alessio Spataro.

