Reggina, la nuova sede è pronta: lo stemma amaranto campeggia in via Osanna [FOTO]

24 Giugno 2019 11:07

La Reggina sta continuando a crescere grazie agli investimenti del presidente Gallo, dopo lo store adesso spazio alla nuova sede

“La Casa della Reggina è pronta. Prossimamente in via Osanna, Reggio Calabria“. Così il club ha annunciato con una nota il nuovo investimento del presidente Luca Gallo, il quale dopo lo store in piazza Duomo ha voluto anche una sede in pieno centro in grande stile. La nuova casa della Reggina verrà inaugurata al termine dei lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in via Osanna, ma già è possibile vedere l’esterno (nella fotogallery soprastante), con il logo amaranto che campeggia al centro delle vetrine di via Osanna, alle spalle del Comune. Dunque la politica d’investimento del presidente Luca Gallo prosegue, si attende adesso la data dell’inaugurazione della nuova sede amaranto.

