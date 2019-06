Reggina-Monopoli, asse caldissimo: ben 3 calciatori potrebbero scambiarsi le maglie

29 Giugno 2019 09:04

Reggina e Monopoli fanno affari sul mercato dopo essersi affrontate in un playoff ricco di pathos nei mesi scorsi: 3 calciatori sul piatto della bilancia

Reggina e Monopoli si sono incrociate negli scorsi playoff di Serie C, una serata indimenticabile quella del Granillo, con la rete di Ungaro che ha regalato il passaggio del turno agli amaranto. Adesso le due società stanno incrociando i propri destini anche in chiave calciomercato. Sono infatti ben 3 i calciatori che potrebbero scambiarsi le casacche sull’asse Reggina-Monopoli.

Il primo è ben noto, si tratta di Baclet che, come vi abbiamo riferito già nella giornata di ieri, piace eccome al club pugliese. L’attaccante potrebbe fungere da pedina di scambio per abbassare il prezzo del cartellino dell’esterno Donnarumma, mancino che farebbe decisamente al caso di Toscano nel suo 3-5-2 che sta pian piano prendendo forma. Il terzo nome, secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, è quello di Dimitrios Sounas, centrocampista greco di 24 anni che vedrà il proprio contratto scadere a fine mese e sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni l’accordo tra la Reggina ed il centrocampista sarebbe vicinissimo.

