Reggina, Mimmo Toscano in arrivo: i dettagli sulla presentazione del nuovo tecnico

20 Giugno 2019 09:47

Reggina, il nuovo allenatore Mimmo Toscano si appresta a sbarcare in riva allo Stretto per la sua nuova esperienza in amaranto

Che il nuovo allenatore della Reggina sarà Mimmo Toscano ve lo diciamo da tempo. Il tecnico si sta per svincolare dalla Feralpisalò, dopodiché sarà libero di firmare un nuovo contratto con il club amaranto. Il reggino è sempre stato la primissima scelta della società, una trattativa a tratti estenuante, andata però a buon fine nelle ultime ore dopo i colloqui serrati con la Feralpi.

Adesso c’è attesa per capire quando Toscano potrà firmare ed essere presentato a stampa e tifosi, evento che sancirà definitivamente l’inizio della nuova stagione e darà il via anche alla sessione di calciomercato. Ebbene, la presentazione dell’allenatore avverrà la prossima settimana, dato che il patron Gallo sbarcherà a Reggio Calabria per questo ed altri eventi legati al club amaranto. Il presidente ha voluto fortemente essere presente per la conferenza stampa, con l’intento di dimostrare ancora una volta il suo attaccamento al progetto amaranto. Dunque ci sarà da attendere ancora un po’, poi l’era Toscano potrà partire definitivamente.

