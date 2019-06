Reggina, Mimmo Toscano in arrivo: il tecnico pone il veto ad alcune cessioni

11 Giugno 2019 09:46

Reggina, Mimmo Toscano e Massimo Taibi stanno effettuando le dovute valutazioni sulla rosa amaranto in vista di un calciomercato che si prevede essere caldissimo

“Questi non si toccano!” Mimmo Toscano non è ancora stato ufficializzato dalla Reggina come prossimo allenatore amaranto, ma già sta avendo colloqui fitti con il ds Massimo Taibi, per delineare le strategie da mettere in atto sul mercato. Come raccontiamo da diversi giorni, la scelta è stata fatta ed ora si attende solo che Toscano si svincoli dalla Feralpisalò per poterlo poi presentare al pubblico reggino che già lo conosce molto bene. Per quanto concerne il calciomercato, il tecnico ha fatto una valutazione della rosa, stabilendo i nomi di coloro i quali non dovranno partire a meno di offerte folli.

La nuova annata amaranto ripartirà dunque dalla certezza Gasparetto in difesa, sarà lui il condottiero del reparto che molto probabilmente sarà a 3 con l’avvento di Toscano. Per quanto concerne il centrocampo occhi puntati sull’ottimo Salandria, atteso all’annata della definitiva esplosione. Confermatissimi anche Kirwan sulla destra, il giovane Marino, Bellomo, Zibert, Strambelli e Doumbia. Qualche dubbio in più c’è invece per quanto concerne De Falco, verso l’addio il deludente Baclet per il quale resta però l’incognita di una cessione non certo semplice. Dunque il calciomercato della Reggina inizia con la valutazione della rosa attuale, com’è ovvio che sia, valutazione fatta da Toscano a braccetto con Taibi, il nuovo corso sta per partire.

