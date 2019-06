Reggina, lutto in casa amaranto: il club si stringe attorno ad Ennio Russo

13 Giugno 2019 11:41

In casa Reggina è una giornata di lutto per la morte della madre di Ennio Russo, consulente tecnico del club amaranto

“Il presidente Luca Gallo e Reggina porgono le più sentite condoglianze al consulente tecnico del Club Ennio Russo per la scomparsa della cara mamma. In questo momento di dolore, la Reggina è vicina a Ennio con un caloroso abbraccio“. Con questa nota apparsa sul sito ufficiale della Reggina calcio, il club ed il presidente Gallo si sono stretti attorno al consulente tecnico Ennio Russo in una giornata di lutto per la perdita della madre. Sentita condoglianze al componente dello staff dirigenziale amaranto.

