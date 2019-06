Reggina, dove si svolgerà il ritiro pre-campionato? Le ultime indiscrezioni dal Sant’Agata

30 Giugno 2019 11:16

Reggina pronta a mettere le mani sul Sant’Agata, per quanto concerne la preparazione estiva però, la squadra sarà costretta a cercare un’altra soluzione

La Reggina di Mimmo Toscano si appresta ad iniziare una stagione ricca di aspettative. La società sta lavorando al rafforzamento della rosa, dal punto di vista dello staff tecnico intanto si pensa al ritiro che secondo le ultime indiscrezioni non si svolgerà al Sant’Agata. L’ipotesi di effettuare il ritiro pre-campionato “in casa”, è stata tirata in ballo dallo stesso Toscano anche durante la conferenza stampa di presentazione ai tifosi amaranto.

Da domani la Reggina prenderà pieno possesso della struttura, ma dopo i primi sopralluoghi già effettuati, si è potuto notare come le condizioni non siano ottimali. Il presidente Gallo ha rivelato che servirà circa 1 milione e mezzo di euro per sistemare il Sant’Agata e per averlo tirato a lucido servirà del tempo. Niente preparazione fatta in casa dunque, Mimmo Toscano sarà costretto ad un inizio di stagione canonico, con il ritiro che avverrà molto probabilmente al nord Italia. Si tratta di un’ulteriore spesa per il patron Gallo in questi primi mesi davvero esosi di presidenza amaranto.

