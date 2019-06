Reggina, si catena un’asta per Donnarumma: la concorrenza è serrata

14 Giugno 2019 11:27

Reggina alle prese con il calciomercato, il ds Massimo Taibi si sta muovendo per sistemare la corsia mancina: Donnarumma fa gola agli amaranto

Reggina a caccia di Daniele Donnarumma, esterno sinistro molto interessante che potrebbe fare al caso di Mimmo Toscano per il suo 3-5-2. Il calciatore del Monopoli però, è richiestissimo in Serie C, tanto da scatenare un’asta con concorrenti di spessore che stanno battendosi per accaparrarsi il calciatore.

Il ds della Reggina, Massimo Taibi, ha dichiarato pubblicamente che proverà a portare Donnarumma in amaranto, ma il patron del Monopoli ha rilanciato svelando alcune delle iscritte alla corsa per il terzino: “ci sono anche Bari e Vicenza“, ha sentenziato il presidente Lopez. Quest’oggi anche il procuratore del calciatore è intervenuto a TuttoC parlando del futuro del suo assistito: “Donnarumma è un calciatore molto richiesto sul mercato. Interessa a tanti club di B e C. E’ legato al Monopoli fino al giugno 2020. Con la società pugliese stiamo lavorando contemporaneamente su due fronti: rinnovo e un’eventuale cessione che possa accontentare tutti“. L’asta dunque è partita, vedremo se la Reggina la spunterà, con Porcino che resta sullo sfondo come valida alternativa per la corsia mancina.

