Reggina, ecco chi è Andrea Cristini: sarà lui il primo acquisto amaranto?

22 Giugno 2019 11:25

Reggina vicina a chiudere l’acquisto di Andrea Cristini, difensore che farà molto comodo a Mimmo Toscano nella prossima annata

La Reggina del patron Luca Gallo, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Mimmo Toscano, si appresta a tuffarsi sul mercato alla ricerca di calciatori idonei alle idee del neo tecnico. Nella serata di ieri il ds amaranto Massimo Taibi ha accelerato in maniera netta le trattative in merito a due degli obiettivi del club, il portiere Guarna ed il difensore Cristini.

Proprio quest’ultimo potrebbe essere il primo calciatore in ordine di tempo ad essere ufficializzato in questa calda estate amaranto. Andrea Cristini è un centrale di difesa classe ’94, abituato a giocare appunto in mezzo, ma adattabile anche sulla corsia di destra nel ruolo di terzino bloccato. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Cuneo nel campionato di Serie C, disputando ben 31 gare nel girone A. Per il calciatore sarebbe la prima esperienza al sud, nato a Venaria Reale infatti, ha sempre militato in squadre del Nord Italia: Cuneo appunto, Pavia, Mantova e nelle giovanili del Torino. Adesso Cristini si appresta a sbarcare in riva allo Stretto per dare un’alternativa in più a Toscano per la sua difesa.

Valuta questo articolo