Reggina, Capuano a CalcioWeb: “non mi sono mai proposto di allenare gli amaranto. Gianni? Alcune sue dichiarazioni non mi sono piaciute”

4 Giugno 2019 22:05

Reggina: intervista di mister Capuano a CalcioWeb, il tecnico nega d’essersi proposto per allenare gli amaranto

La Reggina è al lavoro per la nuova stagione: in agenda il nuovo tecnico e l’allestimento, nel più breve tempo possibile, di una squadra ampia e competitiva che possa vincere il campionato di Serie C. Intervistato in esclusiva da CalcioWeb, il tecnico Eziolino Capuano, ha affrontato alcuni argomenti: dalla stagione da poco conclusa al futuro, sino botta e risposta con il dirigente della Reggina Gianni.

Capuano si è soffermato sull’addio al Rieti: “abbiamo fatto un grande lavoro tutti, sono orgoglioso di quanto fatto. Sono andato via perchè spero di trovare un progetto importante magari tentando il salto di categoria. Sinceramente mi aspettavo di essere preso subito in considerazione da una grande piazza dopo l’impresa della passata stagione”. Il mister ha anche parlato del botta e risposta con il direttore generale della Reggina Gianni: “non c’è stata alcune querelle, ho solo risposto ad una dichiarazione fatta dal direttore generale che non mi è piaciuta, Gianni è un ottimo dirigente. Non mi sono mai proposto alla Reggina perchè mi ritengo un allenatore navigato per la categoria. Non ho mai avuto alcun contatto per la panchina amaranto”.

