Reggina, le voci di mercato sui possibili “ritorni”: da Cosenza a Rizzo, passando per Porcino

7 Giugno 2019

Reggina vigile sul mercato in attesa di poter ufficializzare il ritorno in amaranto del tecnico Mimmo Toscano: sarà l’unico a tornare in riva allo Stretto?

La Reggina si sta muovendo in chiave calciomercato, in attesa dell’ufficializzazione dell’arrivo di Mimmo Toscano sulla panchina amaranto che avverrà nella prossima settimana. Il ds Taibi sta vagliando delle soluzioni sul mercato, in modo da accontentare le richieste del tecnico per il suo “probabile” 3-5-2. Alcune di queste soluzioni, vociferate nei giorni scorsi, riguardano ritorni importanti tra le fila amaranto.

Ebbene, uno dei nomi paventati va già escluso dalla lista. Si tratta di Ciccio Cosenza, il quale è stato sì contattato dalla Reggina, ma ha declinato la proposta di ritorno in riva allo Stretto. Se per quanto concerne l’affare Cosenza non se ne farà nulla, è calda al momento la pista Porcino. L’esterno sinistro potrebbe far comodo a Toscano ed il suo nome è molto battuto in queste ore. Intanto a Radio Reggio Più l’agente Paolo Paloni ha parlato di due dei suoi assistiti in chiave Reggina, vale a dire Rizzo e Kupisz: “Il direttore Taibi è un intenditore, chiede giocatori forti fra centrocampo e fasce. Kupisz è uno di questi, ma ha ancora un anno di contratto con l’Ascoli. Un ritorno di Rizzo? Potrebbe essere un’idea, a prescindere dai rapporti precedenti, è cresciuto nella Reggina e la piazza a lui è cara. Vediamo quello che succederà”.

