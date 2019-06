Boom Reggina, il calciomercato entra nel vivo: primi due colpi in arrivo per il ds Taibi

13 Giugno 2019 09:36

Reggina attivissima in queste prime ore di calciomercato, Massimo Taibi si sta dando da fare nonostante ancora manchi la firma di Toscano

In attesa della tanto agognata ufficialità dell’arrivo sulla panchina della Reggina di mister Mimmo Toscano, Massimo Taibi sta per mettere a segno i primi due colpi in entrata per la rosa amaranto. Il ds ha un po’ bluffato negli ultimi giorni, dicendo che avrebbe aspettato prima l’arrivo del nuovo allenatore per poi tuffarsi a capo fitto sul mercato. Così non è stato, dato che le prime mosse sono già in procinto d’andare a segno.

Com’è ovvio che sia, Toscano e Taibi si sono già parlati, chiarendo quali sono le necessità della rosa amaranto ed anche quale sarà l’aspetto tattico della nuova Reggina. Fatto sta che nelle ultime ore ben due trattative hanno subito una decisa accelerata verso la conclusione positiva. La prima, secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, riguarda il portiere. Ad affiancare Farroni sarà infatti molto probabilmente Emanuele Nordi del Francavilla, esperto 35enne che darà solidità tra i pali. Inoltre anche la ben nota trattativa per il centrale di difesa Andrea Cristini viaggia verso una rapida conclusione. Il 25enne del Cuneo potrebbe essere il rinforzo per il pacchetto arretrato chiesto da Toscano. Calciomercato solo agli inizi, Taibi è partito da porta e difesa, in attesa dei botti per quanto riguarda la mediana e sopratutto del bomber che dovrà trascinare la Reggina nella prossima annata.

