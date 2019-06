Universiadi, il Ct Arrigoni convoca 20 azzurri per il raduno Roma: nella lista anche calciatori della Reggina

19 Giugno 2019 12:00

Le Universiadi di Napoli sono in programma dal 2 al 14 luglio: il Ct Arrigoni ha convocato 20 azzurri per il raduno Roma, nella lista anche calciatori della Reggina

Tutto pronto per le Universiadi di Napoli, in programma dal 2 al 14 luglio. Il Ct Daniele Arrigoni ha convocato venti calciatori che svolgeranno la preparazione a Roma da giovedì 20 a martedì 25 giugno. Il gruppo si radunerà di nuovo venerdì 28 e il giorno seguente si trasferirà presso il Villaggio Universitario dell’Unità degli Studi di Salerno per l’ultima fase di lavoro.

Le partite

Per l’Italia Under 20 esordio in programma martedì 2 luglio allo stadio Comunale Arechi di Salerno contro il Messico. Successivamente la Nazionale Universitaria affronterà venerdì 5 l’Ucraina. La terza gara si svolgerà il 9 luglio contro una squadra del girone C, la quarta l’11 e la quinta il 13. Sono dodici le nazionali che si contenderanno la medaglia d’oro

Stadi

Sono sette gli stadi che ospiteranno le partite delle Universiadi: presente con l’Arechi, il San Francesco di Nocera Inferiore, il Simonetta Lamberti di Cava de Tirreni, il Marcello Torre di Pagani. A completare il quadro il Vigorito di Benevento, il Pinto di Caserta e il San Mauro di Casoria.

Elenco dei convocati:

Portieri: Gianluca Marcantognini (Fermana), Tommaso Cucchietti (Alessandria);

Difensori: Filippo Florio (Pordenone), Davide Vitturini (AJ Fano), Riccardo Gatti (Monopoli), Federico Giraudo (Ternana), Alberto Tentardini (Monza), Cesare Pogliano (Reggina);

Centrocampisti: Giorgio Galli (Monza), Riccardo Serena (Padova), Riccardo Collodel (Vibonese), Loris Zonta (LR Vicenza), Roberto Grieco (Fermana), Mario Mercadante (Monopoli), Giovanni Sbrissa (Siena);

Attaccanti: Giuseppe Ungaro (Reggina), Alessandro Galeandro (Albinoleffe), Danilo Ruzzittu (Arzachena), Filippo Strada (Adrense), Matteo Cericola (Rieti).

