Reggina, il punto sulla querelle allenatore: è corsa a due, ore caldissime

2 Giugno 2019 10:23

Reggina, nella prossima settimana potrebbe essere ufficializzato il nuovo allenatore amaranto: corsa a due per la panchina

La Reggina sta pianificando la prossima stagione in maniera molto oculata. Per puntare ai vertici del girone C di Serie C, la scelta della guida tecnica è di certo di primaria importanza. Una volta deciso il nome dell’allenatore si potrà iniziare a cucirgli addosso la squadra giusta per le sue esigenze, agendo sul mercato per rafforzare la rosa amaranto.

La situazione al momento vede una corsa a due per la panchina della Reggina, tra due tecnici molto legati alla nostra terra. In pole position resta ancora Mimmo Toscano, tecnico con il quale il presidente Gallo ha intrapreso una trattativa che dura già da settimane. Trattativa calda dunque, ma il sì definitivo tarda ad arrivare, tanto che stanno prendendo piede altre piste nel caso in cui l’accordo con Toscano dovesse naufragare. Il nome di Fabio Caserta è rimbalzato nelle ultime ore proprio come valida alternativa all’allenatore che nella passata stagione ha allenato la Feralpisalò. Caserta è in rotta con la Juve Stabia ed ha più volte dichiarato amore agli amaranto, proponendosi come allenatore per la prossima annata in Serie C. Insomma, Gallo e Taibi stanno lavorando alacremente per ufficializzare entro venerdì il nome del nuovo condottiero amaranto che avrà il compito di guidare la squadra in un’annata dalle aspettative altissime.

