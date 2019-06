Reggina, settimana caldissima: tecnico e calciomercato, facciamo il punto della situazione

17 Giugno 2019 09:40

Reggina impegnata su più fronti per quanto concerne il calciomercato, Taibi intanto attende di conoscere l’esito della trattativa per la rescissione di Toscano con la Feralpisalò

Per la Reggina inizia oggi una settimana clou per delineare il futuro della guida tecnica e della rosa amaranto. La dirigenza ha infatti dato una sorta di ultimatum a mister Mimmo Toscano, il quale dovrà dare entro questa settimana il via libera alla Reggina per siglare il nuovo accordo dopo essersi svincolato dalla Feralpisalò, altrimenti Taibi sarà costretto a virare su Scienza, tenuto momentaneamente in stand-by in attesa di chiarire la situazione attorno all’ex reggino.

Nel frattempo però, il ds della Reggina è alle prese con diverse trattative in entrata. La più celere sembra essere quella legata al portiere Nordi, che viaggia verso una rapida conclusione. Gli amaranto si apprestano dunque a sistemare lo slot tra i pali, continuando a monitorare il mercato per quanto concerne gli altri obiettivi dichiarati. Per Donnarumma si tratta ad oltranza, Crispino si avvicina, intanto Taibi sonda il terreno per nomi d’altro profilo per quanto concerne la mediana. Questi i principali obiettivi della Reggina sul mercato, senza dimenticare la tanto agognata punta da 20 gol che arriverà durante questa calda estate, ma per quanto concerne la punta i tempi saranno senz’altro più lunghi.

Parlando di uscite invece, ben note le situazioni legate a Baclet e De Falco, entrambi col le valigie in mano, offerte anche per Redolfi. Insomma, il calciomercato sta entrando nel vivo in casa amaranto, con la querelle allenatore che dovrebbe presto terminare con l’arrivo dell’attesa decisione in merito alla trattativa per la rescissione contrattuale di Toscano con la Feralpisalò.

