Reggina, Alessio Spataro è il nuovo responsabile del settore giovanile

5 Giugno 2019 15:58

Alessio Spataro è il nuovo responsabile del settore giovanile della Reggina, l’ex supervisore del Milan sbarca in amaranto

Reggina sempre più “vivace” nel puntellare l’organigramma in vista della prossima stagione. In attesa dell’ufficializzazione di Mimmo Toscano come tecnico amaranto, la società ha concluso le trattative con Alessio Spataro, il quale sarà il nuovo responsabile del settore giovanile. Sino al 2017 Spataro ha ricoperto il ruolo di Supervisore Tecnico per il Milan relativamente alle Scuole Calcio affiliate, adesso si occuperà dei giovani amaranto. Quest’oggi è andato in scena un pranzo durante il quale le parti si sono dette definitivamente “sì”.

