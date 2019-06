Reddito di Cittadinanza: “enorme truffa e clamoroso fallimento del M5S”

16 Giugno 2019 14:40

“Mentre il M5S inventa bufale di ogni tipo per gettare fango sugli avversari politici, è sotto gli occhi di tutti il clamoroso fallimento grillino sul reddito di cittadinanza e l’incapacità dei Cinquestelle di attuare per intero il loro provvedimento simbolo”. E’ quanto afferma il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Il decreto attuativo sui lavori di pubblica utilità? Non c’è. Il decreto sui controlli anagrafici per evitare truffe e raggiri? Non c’è. Il decreto che serve a scambiare i dati e capire chi deve essere preso in carico dai centri per l’impiego e chi deve seguire il percorso dei servizi sociali? Non c’è. E i famosi ‘navigator’ che dovrebbero aiutare i disoccupati a trovare lavoro?”. “Non sono ancora stati assunti e non si sa concretamente cosa andranno a fare. Il risultato è quello che Fdi aveva denunciato fin dall’inizio: il reddito di cittadinanza è una enorme truffa, che non crea lavoro e non aiuta chi ha davvero bisogno“, conclude la leader di Fdi, Giorgia Meloni.

