La Rainbow Warrior di Greenpeace arriva in Sicilia: “Uniti per difendere il Pianeta”

24 Giugno 2019 13:29

La nave di Greenpeace in Sicilia: ad accogliere l’imbarcazione più famosa della organizzazione ambientalista ci saranno le attiviste e gli attivisti di Fridays for future Siracusa

La Rainbow Warrior di Greenpeace sarà domani in Sicilia, a Siracusa, nell’ambito del tour europeo “Uniti per il clima”, per sensibilizzare e informare sui cambiamenti climatici e sugli impatti che questi hanno su di noi, anche in Italia. La nave sarà visitabile da tutte e tutti martedì 25, dalle 16 alle 19 e 30, e mercoledì 26, dalle 9 e 30 alle 12.

Ad accogliere l’imbarcazione più famosa della organizzazione ambientalista ci saranno le attiviste e gli attivisti di Fridays for future Siracusa che, alle ore 15, hanno invitato a bordo della Rainbow Warrior i sindaci di Siracusa e provincia, per parlare di emergenza climatica e per un confronto sulla situazione ambientale e climatica del siracusano e del Pianeta. “I cambiamenti climatici sono ormai una realtà nella vita quotidiana di tutti gli italiani”, dichiara Luca Iacoboni, responsabile campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia. “Alluvioni, bombe d’acqua, siccità, non sono maltempo, ma le conseguenze del clima che cambia. La Sicilia è una terra che ha visto negli ultimi anni in maniera chiara gli effetti dei cambiamenti climatici, e le conseguenze su settore fondamentali come agricoltura, pesca, turismo e anche sulla vita quotidiana di chi vive in questi luoghi. Purtroppo, la Sicilia è anche una delle regioni in cui ci sono piani di espansione di trivellazioni in mare per cercare gas, una assoluta follia sia da un punto di vista climatico che per gli impatti sul mare della regione”, conclude.

“Avete visto Fridays For The Future mobilitarsi nella nostra provincia il 15 marzo e il 24 maggio cercando di sensibilizzare cittadine e cittadini”, dichiarano le attiviste e gli attivisti del gruppo Fridays for Future di Siracusa. “Martedì abbiamo deciso di invitare sulla nave di Greenpeace i sindaci della provincia perché riteniamo che la lotta al cambiamento climatico debba essere una priorità di tutte e tutti, da cui nessuno può tirarsi fuori e su cui tutti debbano esporsi pubblicamente. Dopo Siracusa, ogni Comune deve dichiarare emergenza climatica e avviare misure in tal senso”, concludono.

La Rainbow Warrior sarà aperta gratuitamente a tutte e tutti. Prima di salire a bordo, sarà inoltre possibile visitare un vero e proprio “villaggio Greenpeace”, con un’area per bambine e bambini, una mostra sui cambiamenti climatici in Italia e in Europa (e sulle soluzioni per contrastarli), un angolo di realtà virtuale e un “rinfresco” #plasticazero. Si raccomanda dunque di portare con sé una tazza o un bicchiere, ovviamente non in plastica usa e getta.

Seconda e ultima tappa a Palermo, dove la nave sarà aperta al pubblico dal 29 giugno al primo luglio.

Valuta questo articolo