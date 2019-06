Capo d’Orlando, riapre il CCR di Pissi: riparte la raccolta differenziata

17 Giugno 2019 14:00

Domani a Capo d’Orlando riprende il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti: da oggi pomeriggio riapre il centro comunale di raccolta di contrada Pissi

Riprenderà domani, martedì 18 giugno, il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale di Capo d’Orlando. Si è infatti sbloccata la vertenza che vedeva contrapposti la società che gestisce il servizio e gli operai impegnati nella raccolta. Domani si procederà con il ritiro dell’indifferenziato e della frazione organica che non sono stati prelevati nelle giornate di sabato e lunedì. Per questo, il passaggio relativo alla raccolta della plastica slitta alla prossima settimana. Già da oggi pomeriggio, inoltre, dalle 14 alle 17, riaprirà il Centro Comunale di Raccolta di contrada Pissi in cui si potrà conferire ogni tipologia di rifiuti, compresa, in via eccezionale, anche la frazione secca/indifferenziata.

