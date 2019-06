“Queen at The Opera”: anche a Messina il concerto-show sulla band inglese

21 Giugno 2019 17:56

Il tour di Queen at The Opera fa tappa a Tindari (Messina): è il primo ed unico Concerto/Show interamente basato sulle musiche dei Queen

Debutterà a Tindari (Messina), il tour siciliano di Queen At The Opera nella splendida cornice del Teatro Greco l’11 agosto, dopo le prime date che hanno visto protagonista il grande spettacolo ad Assisi, Cattolica, all’Auditorium di Roma, a Roccella Jonica e Diamante in Calabria. Il primo ed unico Concerto/Show interamente basato sulle musiche dei QUEEN in una inedita e coinvolgente veste rock sinfonica mai creata prima.

Sarà poi l’Arena Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica (Ragusa), ad ospitare il 13 agosto la seconda data di questo Orchestra Sinfonica pronta a confrontarsi con i più grandi capolavori del gruppo di Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor.

Entrambi gli appuntamenti siciliani sono organizzati dall’agenzia Euphonya Management di Dario Grasso.

Da un’idea della Duncan Eventi, lo spettacolo ha riscosso successo in Italia, grazie alla presenza sul palco di oltre 40 straordinari musicisti: con Queen At The Opera il pubblico ha la possibilità di ascoltare i più grandi classici dei Queen e rivivere emozioni uniche attraverso brani che hanno fatto la storia della musica mondiale. Talentuose le voci che esprimeranno il grande lavoro di arrangiamento svolto per la realizzazione dello show: Luca Marconi, Alessandro Marchi, Valentina Ferrari e Giada Maragno già noti al pubblico di “Notre Dame de Paris”, “Romeo e Giulietta”, “Priscilla la Regina del deserto”, “Hair”, “The Voice” e “Roma Opera Musical”. Già attive le prevendite sui circuiti Ticketone e Tickettando.

Un evento di grande rilevanza culturale

Classici senza tempo come We are the Champions, Barcelona, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, A Kind of Magic, Under Pressure, Another One Bites the Dust e molti altri che rivivranno in tutto il loro travolgente splendore grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante, che solo un’orchestra sinfonica e una rock band possono generare. Un visual show trasforma l’atmosfera dello spettacolo rendendolo emozionante e coinvolgente, impreziosita dalla avvolgente direzione d’orchestra del Maestro Piero Gallo. Nuovo cast per la versione del 2019 con una nuova direzione artistica. Il tour prevede tappe nelle migliori arene Italiane, a testimoniare l’assoluto rilievo che lo show si è ritagliato nel mondo degli eventi, Sinfonici e Rock.

Tour europeo

È previsto per il prossimo inverno un grande tour europeo che toccherà diverse città in Austria, Germania, Svizzera, Spagna ed Inghilterra. Una sfida vinta al 100%, senza confini.

“Queen at The Opera”

Teatro Greco – Tindari (ME) 11 agosto

Arena Auditorium Mediterraneo – Marina di Modica (Ragusa) 13 agosto

Ore 21.00

