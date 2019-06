Pubblicità sessista: Cambiamo Messina dal Basso segnala lo spot di un noto locale della riviera nord. “Gela il sangue nelle vene”

13 Giugno 2019 14:49

Cambiamo Messina dal Basso chiede l’immediata cancellazione del video e invia un segnalazione all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria: “Un video che fa gelare il sangue nelle vene, mera mercificazione del corpo della donna”

“Non ci sono battutine stereotipate sessiste né frasi che giocano sull’equivoco, ma il video che campeggia su internet fa gelare il sangue nelle vene”-è il commento di Cambiamo Messina dal Basso in merito allo spot pubblicitario per promuovere una serie di party universitari organizzati da un noto locale della riviera nord di Messina, e che mette in mezzo il corpo delle donne.

“Sguardi ammiccanti, ragazze sensuali ed accaldate che si sfiorano, sederi in mostra e gesti inequivocabili: questo è il contenuto del video in oggetto, e non si capisce in cosa tutto ciò possa minimamente essere collegabile a ciò che si vuole pubblicizzare, almeno che non si tratti di un sex party (ma allora è stato sbagliato nome)“- per tali ragioni il movimento ha chiesto l’immediata cancellazione dello spot e ha inviato una segnalazione sul sito dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, con il quale vi è un convenzione in atto dal 2014 con il Comune di Messina.

Cambiamo Messina dal Baso è in prima linea per contrastare “questa deriva misogina, che oltre ad enfatizzare le discriminazioni, frena il progresso sociale“. E in merito al video aggiunge: “Un minuto e 37 secondi scorre così, ogni secondo peggio dell’altro, passando dalla mera mercificazione del corpo della donna, riducendola a puro oggetto del piacere maschile, alla stereotipizzazione del ruolo che le donne ricoprono nella società.

“Spot pubblicitari che nascondono una mentalità quanto meno retrograda”

Lo stereotipo femminile- continua CMdB- è da sempre stato collegato alla pubblicità, usata come esca comunicativa: è totalmente inaccettabile, quindi, che il suo corpo venga ancora oggi utilizzato solo come oggetto del desiderio maschile, svilendolo di qualsiasi altro tipo di contenuto. Ed è inaccettabile che venga girato un video in cui il comportamento da oggetto venga visionato come la normalità. È risaputo che la pubblicità è lo specchio della società in cui viviamo e che ne rappresenta le idee e i valori più diffusi. Ed è tristemente per questo che, in un periodo in cui femminicidi e violenza sulle donne riempiono tristemente tutte le prime pagine dei giornali, imperano le pubblicità che sviliscono la figura femminile con un coacervo di visioni sessiste che trasformano le donne da soggetto in oggetto. Risulta fondamentale, quindi, fermare la divulgazione di questi messaggi fuorvianti; si tratta di spot pubblicitari che nascondono una mentalità quanto meno retrograda e che ostacolano, con la loro perpetuazione, la realizzazione delle pari opportunità.

