Reggio Calabria, protesta davanti all’Ospedale di Polistena: “no alla chiusura di pediatria e ginecologia” [FOTO]

29 Giugno 2019 20:00

Reggio Calabria: sit in stamani davanti all’ospedale di Polistena per protestare contro il rischio di chiusura dei reparti di pediatria e ginecologia

Si è svolto questa mattina, presso l’ospedale di Polistena, nell’area metropolitana di Reggio Calabria, il sit in di protesta contro il rischio di chiusura dei reparti di pediatria e ginecologia per carenza di personale. Alla manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale, hanno partecipato diversi Sindaci del territorio, sindacati, associazioni, operatori della sanità, liberi cittadini. “Senza un piano di investimenti serio sulle strutture e sulle assunzioni – ha detto il sindaco Michele Tripodi nel suo intervento – tutti gli ospedali calabresi saranno destinati a chiudere poiché anche gli operatori in servizio scapperanno via dinanzi a queste condizioni di carenza cronica di organici e infrastrutture ospedaliere adeguate”.

