Horizon 2020 Executive: a Messina il primo corso con docenti internazionali per imparare a scrivere un progetto europeo vincente

14 Giugno 2019 16:55

Come si scrive un progetto europeo? Quali sono le caratteristiche essenziali che deve avere e le regole da rispettare? I criteri di valutazione espressi nei bandi rappresentano i primi elementi con cui orientarsi ma nella stesura di base è necessario rispettare determinate caratteristiche e strategie che possano rendere un progetto competitivo e vincente.

Per divulgare queste competenze, l’associazione E-ducation in Progress organizza il corso Horizon 2020 Executive che si svolgerà a Messina dal 17 al 21 giugno.

Il corso, ideato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina e dell’Incubatore di imprese Innesta è un’occasione per apprendere strategie e i metodi utili per scrivere un progetto europeo vincente. Grazie alla presenza di docenti internazionali, che metteranno a disposizione la propria esperienza, Horizon 2020 Executive rappresenta un modulo formativo unico e di eccellenza.

La volontà dell’Associazione è quella di contribuire allo sviluppo del territorio messinese formando professionisti in grado di scrivere progetti innovativi, di alto valore e di respiro internazionale, che portino a Messina capitali freschi e aiutino le migliori menti di questa città a fare esperienze Europee con idee fuori dall’ordinario.

PROGRAMMA

Il corso si svolgerà nei locali dell’Incubatore Innesta, presso il Dipartimento di Ingegneria e sarà articolato in 4 moduli:

Modulo 1: 17 Giugno

Cos’è Horizon 2020

I suoi meccanismi, le sue istituzioni

Modulo 2: 18 e 19 Giugno

Come scrivere un progetto vincente e impostare una strategia di medio-lungo periodo

Modulo 3: 20 Giugno

Workshop con Marco Rubinato, Project Advisor EASME

Confronto aperto su EASME e SME Instruments

Modulo 4: 21 Giugno

Horizon 2020 per le PMI e lo SME Instruments

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il corso sarà tenuto in lingua inglese.

Horizon 2020 ha un costo di 700 euro (IVA esclusa).

I moduli possono essere acquistati anche singolarmente:

Modulo 1 – euro 180,00 (IVA esclusa)

Modulo 2 – euro 450,00 (IVA esclusa)

Modulo 3 – Free

Modulo 4 – euro 380,00 (IVA esclusa)

È prevista, infine, anche la possibilità di acquistare un pacchetto composto da due moduli. Nel dettaglio:

Modulo 1 + Modulo 2 = euro 500 (IVA esclusa)

Modulo 2 + Modulo 4 = euro 500 (IVA esclusa)

Per partecipare basta acquistare il proprio biglietto sulla piattaforma EventBrite.

