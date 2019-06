Previsioni Meteo, forti temporali pomeridiani in Calabria e Sicilia oggi e domani

26 Giugno 2019 14:45

Previsioni Meteo: mentre il Nord brucia per l’eccezionale ondata di caldo africano in atto, al Sud si verificano temporali pomeridiani e fa decisamente più fresco

Previsioni Meteo – Mentre il Nord Italia “brucia” per l’eccezionale ondata di caldo africano in corso con temperature sempre più alte (stamattina le minime sono state altissime in tutto il settentrione), al Sud il clima è decisamente più mite. A Bari e Brindisi la temperatura attuale è di +30°C, in Sicilia abbiamo +31°C a Palermo e Catania, circa 5-6°C in meno rispetto alle temperature che contemporaneamente si stanno registrando in pianura Padana e in Toscana. La forbice si allargherà ulteriormente nel pomeriggio, quando al Sud le temperature rimarranno stazionarie sui valori attuali, anzi, potrebbero diminuire per i temporali in formazione nelle zone interne dell’Appennino, mentre al Nord le massime si misureranno tra le 17 e le 18, ben più elevate rispetto ai valori attuali. Il picco massimo del caldo sarà domani, Giovedì 27 Giugno, con temperature diffusamente oltre i +40°C in pianura Padana, in Toscana e nel Lazio. Al Sud, invece, avremo circa dieci gradi in meno e ancora temporali pomeridiani. Non solo caldo estremo, quindi, al Nord, ma anche maltempo al Sud: sono fenomeni di instabilità alimentati dagli spifferi d’aria fresca proveniente dai Balcani. Oggi pomeriggio i temporali interesseranno le zone interne della Sicilia e della Calabria; domani però saranno più intensi e diffusi soprattutto nella Calabria meridionale (Serre e Aspromonte) e nella Sicilia centro/meridionale e orientale, con locali nubifragi nelle località colpite dove si potranno verificare anche grandinate.

