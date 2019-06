In trasferta a Messina per rubare una moto: arrestati due pregiudicati di Catania [DETTAGLI]

25 Giugno 2019 17:59

Messina: i Carabinieri arrestano due pregiudicati catanesi, sorpresi a rubare un motociclo

Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, il 28enne R.G. ed il 27enne V.G.A., entrambi pregiudicati catanesi, ritenuti responsabili del reato in concorso di furto aggravato.

Nella nottata, all’utenza 112 del pronto intervento dei Carabinieri giungeva una chiamata di un cittadino che segnalava il furto del proprio motociclo Honda X-ADV 750, commesso nella zona sud del capoluogo peloritano. Un sistema d’allarme satellitare, installato sulla motocicletta, aveva segnalato il furto all’utente che, grazie a tale congegno, riusciva a fornire ai Carabinieri l’esatta posizione del proprio mezzo.

I militari dell’Arma, ricevuta la richiesta di intervento dalla Centrale Operativa, si recavano sul posto segnalato e, in un parcheggio di una via del centro cittadino, sorprendevano i due giovani nel momento in cui stavano caricando, su un furgone preso a noleggio, la moto rubata.

A seguito delle perquisizioni eseguite sui due giovani nonché sul furgone e su un’autovettura utilizzata dai soggetti per raggiungere il centro cittadino, i militari dell’Arma hanno rinvenuto vari arnesi da scasso, un carrello per il trasporto moto, una tronchese ed un palanchino.

Il motociclo è stato restituito al proprietario, il furgone, l’autovettura e l’attrezzatura per lo scasso sono stati sequestrati ed i due giovani catanesi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Nella mattinata odierna, gli arrestati sono stati condotti dinnanzi al Giudice del Tribunale di Messina per il giudizio direttissimo al termine del quale, l’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto per entrambi la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

