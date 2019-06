Poste italiane: wi-fi gratuito negli uffici postali della provincia di Crotone

12 Giugno 2019 12:41

Crotone: la connessione gratuita è stata installata in 14 uffici postali

Connettersi alla rete internet degli uffici postali è facile, veloce e gratuito. Basta registrarsi e comunicare il proprio numero di telefono mobile, al quale verrà inviato un messaggio con le credenziali per l’accesso al wi-fi. Da oggi è possibile farlo direttamente dal proprio smartphone, tablet o portatile anche presso 14 uffici postali della provincia di Crotone grazie al servizio wi-fi gratuito di Poste Italiane. In un mondo sempre più connesso, il Wi-Fi gratuito è un altro segno di attenzione dell’Azienda verso quei piccoli centri dove spesso è difficile reperire punti di accesso alla rete. Le installazioni del Wi-Fi fanno parte di un piano più ampio di interventi straordinari per la provincia di Crotone previsto dal programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. L’iniziativa, inoltre, è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Ecco gli uffici postali:

Belvedere Spinello Caccuri Carfizzi Casabona Castelsilano Cerenzia Pallagorio Roccabernarda San Mauro Marchesato San Nicola Dell’alto Santa Severina Savelli Scandale Verzino

Valuta questo articolo