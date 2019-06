Poste Italiane rifà il look alle cassette postali in 20 comuni della provincia di Reggio Calabria

12 Giugno 2019 15:15

Poste Italiane: il progetto “Decoro Urbano” arriva nella provincia di Reggio Calabria

In provincia di Reggio Calabria Poste Italiane cambia le vecchie cassette d’ impostazione. Le storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, anno in cui fu installata la prima cassetta del modello attuale, sono interessate da un programma di restyling, sostituzione e manutenzione straordinaria, che permetterà loro di tornare a splendere del tipico colore rosso fiammante. Le nuove installazioni sono state effettuate in 70 comuni, e coinvolgeranno presto altre realtà del territorio provinciale. In linea con la sua missione sociale, infatti, Poste Italiane ha avviato nelle aree dei Piccoli Comuni il progetto “decoro urbano” che prevede, tra le altre iniziative, la sostituzione e la manutenzione straordinaria delle cassette postali, per riqualificare lo spazio urbano.

L’intervento è parte del programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Ecco i Comuni:

Anoia

Candidoni

Feroleto della Chiesa

Maropati

San Pietro di Caridà

Martone

Serrata

Africo

Bova

Bova Marina

Bagaladi

Brancaleone

Calanna

Palizzi

Roccaforte del Greco

Roghudi

San Lorenzo

San Roberto

Scilla

Seminara

Valuta questo articolo