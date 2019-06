7 Giugno 2019 14:50

Polistena abbraccia Moyeuvre-Grande: due comunità un popolo, verso uno storico ballottaggio

Si svolgerà domenica 9 giugno 2019 alle ore 11.00 presso il Salone delle Feste l’accoglienza alla delegazione francese del comune di Moyuevre-Grande che sarà presente con quattro suoi rappresentanti per due giorni a Polistena. L’Amministrazione Comunale di Polistena, in vista di uno storico gemellaggio tra le due città europee, ha pensato di organizzare un primo momento nel quale si svilupperanno alcune linee guida per definire la progettualità del gemellaggio che certamente affronteranno le tematiche dell’emigrazione polistenese negli anni ’50 e ’60 verso il centro e nord Europa. Parteciperanno alle manifestazioni la scuola F. Jerace di Polistena e la scuola media Jean Burge di Moyeuvre-Grande che saranno parte attiva attraverso i propri alunni al raggiungimento dell’unità d’intenti sul piano internazionale. E’ previsto inoltre per lunedì 10 giugno alle ore 18.00 presso il cortile della scuola F. Jerace un secondo momento di accoglienza con un concerto dell’Orchestra degli alunni dell’Istituto. Saranno presenti per le occasioni il Sindaco di Polistena Dott. Michele Tripodi, René Drouin, sindaco di Moyuevre-Grande, Sinella Luddeni docente della scuola media Jean Burge di Moyeyvre-Grande di origini polistenesi, Florence Faletic presidente del comitato di gemellaggio e Mario Ruffini, componente dello stesso comitato.

Valuta questo articolo