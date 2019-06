Piazza Cairoli riaperta al traffico: la proposta del Comitato Messina Nord

15 Giugno 2019 14:58

La proposta del Comitato Messina Nord per Piazza Cairoli

Piazza Cairoli riaperta al traffico, ma dopo i lavori di restyling. È questa la proposta del Comitato Messina Nord, che interviene nella querelle che tiene banco in queste ore nella città dello Stretto. Proprio ieri il sindaco ha incontrato il comitato MessinaIncentro e accolto la proposta dei commercianti per la riapertura al traffico di Piazza Cairoli. Nonostante il placet del sindaco l’ultima parola però spetterà al consiglio comunale, che difficilmente accetterà la riapertura al traffico dell’unica area pedonale in centro città. “La nostra proposta– spiega il comitato Messina Nord– è quella di un restyling all’intera piazza, aprendo una corsia lato Monte e una lato mare accanto i binari del tram al traffico veicolare, attualmente occupati da vasche con giochi d’acqua mai utilizzati, eliminare le attuali corsie, sostituendo l’asfalto con percorsi pedonali mattonellati, panche fioriere e piccole aree attrezzate a giochi per bambini. Le future corsie secondo il nostro parere sono un ottimo sfogo del traffico su tutte le direzioni“.

