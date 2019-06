“La politica regionale dei trasporti e il ruolo di Villa San Giovanni”: la conferenza organizzata dal PD

29 Giugno 2019 10:14

È in programma, giorno 2 luglio, dalle 18:30, presso la sala conferenze dell’hotel La Conca di Villa San Giovanni, l’incontro sul tema: “La politica regionale dei trasporti e il ruolo di Villa San Giovanni”. Prenderanno parte ai lavori interverranno il capogruppo PD di Villa San Giovanni Salvatore Ciccone, il presidente della Conferenza permanente Area Stretto onorevole Domenico Battaglia, l’assessore ai trasporti della Regione Calabria Roberto Musmanno, il presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto.

“Le tante iniziative poste in essere dal Circolo PD di Villa San Giovanni hanno condotto ad una importante esposizione “sociale”, politica e mediatica del Partito Democratico dello Stretto: la conferenza sul regionalismo differenziato – con Sebi Romeo e Nicola Irto, l’impegno alle europee con il PSE, l’iniziativa contro le mafie e l’apertura all’interlocuzione con le vittime dei tanti atti incendiari, la produzione in Consiglio Comunale, a Villa, di una mozione a tutela di chi “denuncia” gli abusi della criminalità, la puntuale presa di posizione – “di metodo e di merito” – sulla concessione “Piazzale Anas”, frettolosamente firmata dal Sindaco Siclari”- scrive il PD in una nota. “Su tutto questo il Partito di Villa ha iniziato un percorso di approfondimento e di “azione” con i consiglieri regionali democratici e con il Presidente Nicola Irto. Frutto ulteriore di questa interlocuzione è l’organizzazione di una Conferenza tecnica con precisi risvolti politici, con specifico riferimento alla mobilità sostenibile, all’Area Integrata, all’attraversamento dello Stretto, all’impatto ambientale, il Partito Democratico è chiamato – a Villa -a mettere un punto fermo sulla politica regionale dei trasporti! Tocca a tutti i riformisti e democratici dello Stretto far propria questa occasione di approfondimento e partecipazione!”- conclude la nota.

