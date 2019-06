Barcellona Pozzo di Gotto: in centro città arrivano i parcheggi a pagamento

3 Giugno 2019 13:12

Aggiudicata la gare per l’affidamento dei parcheggi a pagamento a Barcellona Pozzo di Gotto

“Si è concluso il procedimento di gara che a breve consegnerà anche alla nostra città l’esperienza dei parcheggi a pagamento, le “strisce blu”, allineando Barcellona Pozzo di Gotto alle realtà territoriali più dinamiche e attente ai temi della congestione urbana nel panorama regionale e nazionale“- lo annuncia il sindaco Roberto Materia.

Mercoledì scorso, infatti, la commissione formata dagli esperti designati dall’U.RE.G.A. e presieduta dal Comandante della Polizia Municipale, D.ssa Sebastiana Caliri, ha approvato la graduatoria finale della gara e proposto l’aggiudicazione al costituendo RTI formato da NAM 3 S.R.L., ELICAR PARKING S.R.L. e ATS GESTIONI S.R.L..

“Vero è che per la consegna all’aggiudicatario restano da fare ancora alcuni passi previsti dalle norme sugli appalti, ma la procedura si è finalmente conclusa e dunque l’effettivo avvio del servizio ormai non dovrebbe tardare. I parcheggi a pagamento previsti sono 400 e saranno istituiti nella zona centrale della città, che è quella in cui si registrano le maggiori difficoltà nella sosta. Il progetto, comunque, riserva almeno altrettante aree a parcheggio libero – nelle stesse zone – e non dimentica gli stalli riservati alle persone con disabilità e le aree destinate alla sosta temporanea per il carico/scarico delle merci a servizio delle imprese commerciali.

L’istituzione delle “strisce blu” fornisce una risposta concreta alle esigenze dei cittadini che abitano ed operano nelle aree centrali della città e mira a contenere il disagio quotidianamente generato dall’alta densità dei flussi veicolari che gravitano in un tessuto urbano che è punto di riferimento di tutto il comprensorio sia per quanto concerne l’imprenditoria commerciale e dei servizi sia per i servizi pubblici erogati”– conclude Materia.

