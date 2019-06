Panchina Reggina, uno dei tecnici in lizza si tira fuori dalla corsa

4 Giugno 2019 09:44

Reggina alle prese con la ricerca dell’allenatore in vista della prossima stagione sportiva, dalla lista si cancella Colantuono

I tifosi della Reggina sono ancora in attesa che il nuovo tecnico amaranto venga ufficializzato dal presidente Luca Gallo. Tutti gli indizi portano a Mimmo Toscano, il quale però deve ancora svincolarsi dalla Feralpisalò dopo l’esonero di questa stagione. Nel frattempo però, uno dei nomi circolati nelle ultime ore, si è tirato fuori dalla corsa alla panchina della Reggina. Si tratta di Stefano Colantuono, il quale ha rivelato al Resto del Carlino di volersi prendere un anno sabbatico: “Mi sono dovuto prendere del tempo per me. Ho avuto delle richieste ma purtroppo non ho potuto prenderle in considerazione seriamente a causa di problemi personali“. Come già sottolineato nelle ultime settimane dunque, non sarà Colantuono il prossimo allenatore amaranto.

Valuta questo articolo